Вашингтон, 18 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты до сих пор рассматривает Турцию как союзника, однако Вашингтон считает большой проблемой в отношениях между странами сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По его словам, Турция по-прежнему является союзником США по НАТО, однако у Анкары очень плохие отношения с Израилем, в Белом доме надеются урегулировать эту проблему.

«Мы также озабочены тем, что Турция приобретает российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема», — заявил Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир 17 марта, добавив, что президент США Дональд Трамп хотел бы улучшить отношения и развивать торговлю с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов. По его словам, поставки С-400 в Турцию Россия начнет уже в июле 2019 года.

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