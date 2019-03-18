Ярославль, 18 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Юрист ООО «Дельта Констракшн» признан виновным в покушении на подкуп экспертов в целях дачи ими ложного заключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кировском районном суде. Согласно приговору, в сентябре 2018 года «Дельта Констракшн» подала заявление в Арбитражный суд Ярославской области с претензиями к субподрядчику — ООО «СК Альпстрой». Была назначена судебная экспертиза соответствия объема фактически выполненных субподрядчиком работ по ремонту фасада здания на проспекте Ленина в Ярославле. Для выполнения экспертного заключения были привлечены сотрудники ООО «Ярославское бюро судебной экспертизы».

Капитальный ремонт крыши в Ярославле

Юрист «Дельта Констракшн» встретился с руководителем бюро и предложил заплатить за содействие в подготовке заведомо ложного заключения. По нему объем фактически выполненных ООО «СК Альпстрой» и подлежащих оплате ООО «Дельта Констракшн» работ должен был быть занижен. Сумма предлагаемого вознаграждения составила 40 тысяч рублей. Аналогичное предложение было сделано эксперту по другой арбитражной тяжбе «Дельты» с субподрядчиком «СК Инжиниринг». В этом случае сумма, предложенная юристом эксперту, составила 90 тысяч рублей.

Руководитель «Ярославского бюро судебной экспертизы» обратился в правоохранительные органы, юрист «Дельта Констракшн» был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину в попытке подкупа он признал и написал явку с повинной. По приговору Кировского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в 1 миллион 350 тысяч рублей. Впоследствии сумма снижена до миллиона рублей.

Напомним, «Дельта Констракшн» в 2017 году победила в аукционе на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области на общую сумму в 410,2 миллиона рублей. При этом подрядчик не справился с общим объемом работ, сдача объектов была перенесена с 2017 на 2018 год. В итоге в феврале 2019 года «Дельта Констракшн» решением Ярославского УФАС была внесена в список недобросовестных поставщиков.