Исламабад, 18 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Министр военной промышленности Пакистана Зубайда Джалал Хан заявила, что спрос на пакистанский истребитель JF-17 на мировых рынках возрос.

Пакистанский истребитель JF-17

По сообщению пакистанского новостного агентства «Джанг», об этом министр заявила в ходе интервью в программе «Живой парламент». По словам Зубайды Джалал спрос на продукцию пакистанской военной промышленности возрос после того, как 27 февраля JF-17 Thunder ВВС Пакистана сбил индийский истребитель МиГ-21 в небе над Кашмиром в ходе краткосрочного конфликта между двумя странами. Министр отметила, что отличные боевые характеристики пакистанского самолета привлекли многих покупателей в различных регионах мира.

Напомним, что недавние бои в небе над Кашмиром между ВВС Индии и Пакистана продемонстрировали большую востребованность современных истребителей. JF-17 Thunder является совместным детищем военно-промышленных предприятий Пакистана и КНР.