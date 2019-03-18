Анкара, 18 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. По результатам спецоперации, проведенной в городах Невшехир и Кайсери (Турция) и направленной против FETÖ (Террористическая организация сторонников Фетхуллаха Гюлена, которая обвиняется властями Турции в осуществлении попытки государственного переворота 15−16 июля 2016 г.), 17 подозреваемых были задержаны.

Voice of America Турецкая полиция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате синхронных оперативных мероприятий, осуществленных подразделениями местной полиции, из подозреваемых, на чей арест был выдан ордер, 3 человека были задержаны в Кайсери и 14 — в Невшехире. Из двух подозреваемых, объявленных в розыск, один уже задержан, оперативные мероприятия для задержания его сообщника продолжаются.

В ходе обыска, проведенного в домах задержанных, было изъято 54 550 американских долларов и 95 610 турецких лир, а также значительное количество материалов на электронных носителях, внутриорганизационных документов и запрещенных публикаций.