Минск, 18 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить с официальным визитом Турцию. Об этом глава государства заявил 18 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Минске Кезбан Нилваной Дарамой, которую назвал «первым шагом» в подготовке своего визита.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко уточнил, что визит намечен на середину апреля.

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Глава государства выразил уверенность, что заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии, которое должно состояться в ближайшее время, даст хорошие результаты накануне его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы должны решать проблемные вопросы. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», — сказал Лукашенко, обращаясь к послу.

В свою очередь, дипломат подчеркнула, что не видит «проблем в отношениях между нашими странами и считаем это поводом для гордости».

Как сообщало ИА REGNUM, приглашение посетить Турцию с официальным визитом в ближайшие месяцы президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в октябре 2018 года. Конкретные даты визита тогда не оговаривались.