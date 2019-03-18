Абу-Даби, 18 марта, 2019, 13:16 — ИА Регнум. ОАЭ обязались выделить 65 млн долларов в рамках проведения в 2019 году кампании по облегчению страданий сирийского народа. Об этом сообщает новостное агентство КСА «Arab News».

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

Международные спонсоры объявили о выделении около 7 млрд $ для оказания помощи Сирии и сирийским беженцам, бежавшим из разоренной конфликтом страны. Об этом ранее объявил Европейский Союз.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что война длится уже девятый год, до сих пор неясно, как и когда деньги будут предоставлены нуждающимся.