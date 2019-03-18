Берёзовский, Свердловская область, 18 марта, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом в реке Пышма отмечена массовая гибель рыбы. Видеозапись на своей странице в соцсети Facebook опубликовал один из местных жителей.

Река Пышма

На видео видно, как из реки буквально вычерпывают погибшую рыбу. За кадром голос предполагает, что подо льдом погибшей рыбы тонны.

Также гражданин приводит ответ главы города Берёзовского Евгения Писцова. Якобы мэр признал, что проблема есть, но подчеркнул, что эти кадры недельной давности и ситуацию уже разбирали на прошлом аппаратном совещании.

«Это явление происходит ежегодно в заводях, где стоячая вода и не хватает глубины и кислорода. Поручил сделать контрольно запросы в адрес всех источников негативных сбросов выше по течению», — говорится в ответе мэра, который привёл гражданин.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Речь идёт «о возможной массовой гибели рыбы». К проверке привлечены местные специалисты Федерального агентства по рыболовству. Проверяющие отберут образцы рыбы, и если будут основания, то прокуратура примет соответствующие меры реагирования.