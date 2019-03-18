Москва, 18 марта, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о пересчете пенсий во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Законопроект был доработан ко второму чтению.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В частности, правительству предполагается установить на федеральном уровне единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

На пленарном заседании парламентарии обсудят законопроект во втором чтении завтра, 19 марта.

Законопроект о пересчете пенсий был внесен в Госдуму правительством. В частности, предлагается исключить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты из общей суммы пенсионного обеспечения для осуществления социальной доплаты к пенсии. За счет этого размер пенсий малообеспеченных граждан будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.