Детройт, США, 18 марта, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Американский производитель General Motors представил седан Cadillac CT5. Об этом 18 марта сообщается на сайте «Автоновости дня».

Avtonovostidnya.ru Cadillac CT5

Новый седан заменит ATS, CTS и XTS, которые уже выпускаются на заводе в штате Мичиган. Публичный показ авто состоится в апреле 2019 года на международном автомобильном салоне в Нью-Йорке. Этому дебюту будет предшествовать рекламные компании, среди которых выход в сети интернет целой серии видеороликов под названием «Чувственная симфония».

Тизерная кампания в интернете позволит «продемонстрировать чувство полного удовлетворения, возникающего за рулем этого автомобиля», — сказал директора Cadillac по маркетингу Деборы Валь.

Тем не менее информации о новом авто не много. Пока известно, что в основе Cadillac CT5 лежит модульная платформа Alpha от General Motors. Именно на ней ранее был построен седан ATS. В Соединенных Штатах CT5 будет продаваться в двух версиях — Luxury и Sport с 2,0-литровым и 3,0-литровым двигателями (с одной и двумя турбинами) соответственно. С двигателями в паре будет работать 10-позиционный «автомат».Точная стоимость Cadillac CT5 пока неизвестна. Предполагается, что его стоимость будет от 35 000 до 45 000 долларов.

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