Нью-Дели, 18 марта, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Из-за отсутствия конкуренции со стороны поставщиков из Южной Европы, экспортеры овощей и фруктов из Индии ожидают увеличение поставок в Великобританию после ее выхода из Евросоюза.

(сс) Abhijit Kar Gupta Индийские фрукты

«Еще одним фактором, влияющим на поставки в Великобританию, является обменный курс фунта по отношению к индийской рупии, а также цена на авиаперевозки», — сообщает журналистам официальный представитель маркетингового агентства Kay Bee Exports КаушальКхакхар.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», торговые представители считают, что обменный курс фунта может упасть ниже 90 рупий, однако, по их мнению, Великобритания установит более благоприятные для индийских товаров санитарные нормы.

Напомним, что в 2017−18 ф.г. индийские компании поставили в Великобританию овощи на общую сумму 1,68 млрд. рупий (примерно 1,57 млрд. рублей)