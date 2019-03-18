Хьюстон, США, 18 марта, 2019, 12:11 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:102.

(сс)zoosnow Мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Крис Пол, сделавший дабл-дабл из 25 очков и 10 результативных передач.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» идёт на 19-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — 117:102 (26:30, 24:19, 43:29, 24:24).

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