Киев, 18 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Украинский олигарх Игорь Коломойский не финансирует предвыборную кампанию Владимира Зеленского, заявил 16 марта руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов в интервью «ВВС Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Он рассказал, что команда Зеленского на данный момент потратила на избирательную кампанию около 60 млн гривен и планирует потратить ещё около 40. Итого кампания в поддержку Зеленского обойдётся примерно в $3,7 млн.

На вопрос журналиста о происхождении средств, в частности о связи источников финансирования с олигархом Игорем Коломойским, Баканов ответил:

«Нет, это обычные люди, которые зарабатывают деньги… На самом деле взять у кого-то большие деньги очень легко. Есть много людей, которые хотят дать деньги».

Руководитель штаба Зеленского также отметил, что ему не давали ни денег, ни указаний, ни даже пожеланий люди, связанные с Коломойским.

Напомним, ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышно, якобы Игорь Коломойский и Юлия Тимошенко обсуждают президентские выборы на Украине.

По мнению представителей фракции «Блок Петра Порошенко», Зеленский и Тимошенко являются «ручными» кандидатами Игоря Коломойского, который остро конфликтует с президентом Украины Петром Порошенко.

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