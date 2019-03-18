Москва, 18 марта, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В отличие от сегмента крепкого алкоголя, где нелегальная продукция присутствует только в нелегальной же рознице, контрафактное пиво может присутствовать и в легальной рознице, усиление контроля за этим сегментом необходимо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 18 марта, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя инициативу правительства.

Ван Гог. Пьяницы. 1890

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что компании, которые занимаются розничной продажей слабоалкогольных напитков, в том числе пива, могут обязать передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Сейчас в ЕГАИС вносится только информация о поступлении пива в магазин. Новые меры должны помочь бороться с продажами в ночное время и с оборотом контрафакта.

«В целом я к этому предложению отношусь позитивно. Без маркировки продукции полноценный учет нелегального алкоголя невозможен. А в условиях бедности населения нелегальная продукция пользуется спросом.

Когда речь идет о крепком алкоголе, нелегальная продукция продается в нелегальной же рознице — в легальных магазинах ее нет. А вот в отношении легкого алкоголя ситуация иная, и этот контрафакт вполне может присутствовать и в легальной рознице.

Поэтому усиление контроля, несомненно, требуется. Как именно это будет сделано — это уже вопрос к государству», — отметил Вадим Дробиз.