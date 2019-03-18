Москва, 18 марта, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Если судить по критериям «работы мечты», обозначенным по итогам исследования Rabota.ru, у граждан России не прослеживается «интерес к интересному», отметил завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM мнение большинства распондентов о том, что идеальная — это прежде всего стабильная и высокооплачиваемая работа.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Если брать мировую практику, то главных требований у работника три: чтобы работа была стабильной, хорошо оплачиваемой и интересной. Тасуются они между собой в довольно произвольном порядке, многое зависит от контингента опрашиваемых — например, молодые люди с образованием ищут интересного. А кто постарше — стабильного. Если судить по данным российских опросов, «интерес к интересному» особо не прослеживается. Либо стабильно (при этом уровень оплаты на втором месте), либо «богато». Все это признаки продолжающегося кризиса и неуверенности в завтрашнем дне.

Не нужно интересного — дайте постоянное. Пусть и платят копейку, но пусть платят долгие годы… Кто-то увидит в этом мечту о советских временах, боязнь перемен — а я скажу, что перемен наш народ боится больше всего. Испытали на себе. Само собой, говорить в такой ситуации о каких-то инновациях, прорывных технологиях и прочем бессмысленно. Трудовые ожидания легко можно перенести на социально-экономическое поле. И здесь резких перемен, революций не хочет никто. Торможение, застой? Скорее, естественная реакция безумно уставших за 30 лет людей».

Напомним, согласно данным исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, главным условием хорошей занятости граждане России считают стабильность (76% респондентов). Также в числе характеристик «работы мечты» значатся высокий уровень заработной платы, хороший коллектив, опытный, лояльный руководитель и близость работы к дому.