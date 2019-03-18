Москва, 18 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил своих слушателей, которые признались, что выросли на его песнях, в том, что они несколько лет назад радовались тому, что Крым стал российским регионом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макаревич

Читайте также: Макаревич назвал 80% людей идиотами, но себя к ним не отнес

«Только что ж вы так *** выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — задался вопросом Макаревич.

Музыкант также уверен, что красота не спасёт мир.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2669799506370209

Также по теме: В Крыму ответили Макаревичу на его «особое мнение» о покупке полуострова

Сукачёв — Макаревичу: «Крым — наш»

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Макаревич не первый раз позволяет себе подобные высказывания. В 2014 году музыкант поддержал государственный переворот на Украине и осудил народный протест в Донбассе. Летом 2018 года, выступая в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы», Макаревич заявил, что раз Крым так дорог для России, то ей следовало бы как-нибудь «договориться» с Украиной, купить полуостров или найти другой способ урегулирования проблемы. На это известный исполнитель Гарик Сукачёв ответил, что «Крым — наш. Мы за него триста лет воевали».

В феврале 2019 года лидер группы «Машина времени» призвал «принять как данность» идиотизм подавляющего большинства жителей Земли. При этом себя он причислил к оставшейся доле населения.