Ярославль, 18 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Ярославле определён подрядчик, который будет осуществлять содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, иными словами, проводить ямочный ремонт. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, соответствующий электронный аукцион был признан несостоявшимся. По итогам рассмотрения вторых частей заявок соответствующей требованиям была признана только одна — от АО «Ярдормост» с предложением в 83,5 млн рублей. Заявка второго участника — ООО «Ярославская проектно-строительная компания» — была отклонена. Согласно закону, в этом случае контракт должен быть заключён с АО «Ярдормост».

Дороги Ярославля

Проведение аукциона на ямочный ремонт ярославских улиц не раз было обжаловано общественными активистами. На основании этих обращений региональное Управление ФАС приостанавливало его проведение и требовало от «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля изменить конкурсную документацию.

По мнению чиновников мэрии города, в этот раз все формальности были соблюдены.

«Несмотря на то, что у нас неоднократно на основной аукцион были жалобы в УФАС, мы деятельность по ямочному ремонту не останавливали и занимались по представлениям ГИБДД устранением ям. На сегодняшний день все аукционы завершены, 27 марта будет заключение контракта. До этого времени работы по ямочному ремонту будут продолжаться. К ним приступило «Спецавтохозяйство» холодным асфальтом. Данный процесс будет непрерывен до реализации самого контракта, — сообщил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов во время совещания в мэрии.

Однако, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM ярославские дорожные активисты, они намерены оспорить результаты аукциона. По их мнению, причина, по которой была отклонена заявка второго участника, надумана. Общественники полагают, что при подготовке конкурсной документации чиновники мэрии Ярославля изначально ориентировались на АО «Ярдормост». Косвенным доказательством этого они считают тот факт, что ещё до оглашения результатов аукциона ряду дорожных компаний Ярославля поступали предложения о заключении договоров субподряда.