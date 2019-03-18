Москва, 18 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Деградация российско-американских отношений началась ещё во времена второго президентского срока Джорджа Буша-младшего, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что обвинения в якобы имевших место неправомерных контактах между президентом США Дональдом Трампом и Россией, которые озвучиваются в Вашингтоне при каждой попытке договориться о чём-либо с Москвой, серьёзно осложняют улучшение двусторонних отношений.

Флаг США

«Крах отношений между США и Россией настал несколько раньше, чем Трамп пришёл к власти, — сказал Данилин. — Дело в том, что деградация началась ещё на втором президентском сроке Джорджа Буша. А в тартарары наши отношения полетели при Бараке Обаме. Особенно после Ливии. Когда Путин снова стал президентом в 2012 году, Барак Обама опустился на вторые и третьи места в рейтингах самых влиятельных людей мира, и для него это, конечно же, был жесточайший удар. И у него была не просто политическая мотивация, но ещё и человеческая ревность».

В результаты Демократическая партия США, как заметил Данилин, делала всё, чтобы опустить отношения между Россией и США на самый-самый низкий уровень.

«Плюс Крым, на который они отреагировали так, чтобы сдерживать Россию, — добавил политолог. — Поэтому всё скатилось к тому, что мы имеем. Но я бы не сказал, что это вина Трампа. Трамп шёл просто по накатанной. Его действительно обложили флажками. И любые его действия в отношении России вызывали жесточайшее сопротивление внутри страны. Ему было проще либо не договариваться с нами, либо жертвовать отношениями с РФ для решения своих внутриполитических проблем, что он, собственно, и делал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон в программе The Cats Roundtable заявил, что политическая атмосфера в Вашингтоне вредит прогрессу в отношениях РФ и США и делает «эту работу очень сложной».

«Я думаю, очень трудно добиваться прогресса в улучшении двусторонних отношений с РФ, когда всё, что делается, политические оппоненты президента выдают за какие-то свидетельства сговора с Россией», — подчеркнул Болтон.