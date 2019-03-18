Для многодетных семей в Казахстане сформируют отдельные очереди на жилье
Астана, 18 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Для многодетных семей в Казахстане будут организованы отдельные очереди на получение жилья, заявил 18 марта министр труда и социальной защиты населения республики Бердыбек Сапарбаев, сообщает 18 марта издание Informburo.
По его словам, министерство оценивает объем денег, необходимых для формирования отдельной очереди. Министр подчеркнул, что для получения жилья у получателя в обязательном порядке должна быть прописка в населенном пункте, где предоставляется жилье.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава комитета министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что примерная стоимость одного квадратного метра жилья для многодетных семей в республике составит 140 тыс. тенге ($370).