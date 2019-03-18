Астана, 18 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Для многодетных семей в Казахстане будут организованы отдельные очереди на получение жилья, заявил 18 марта министр труда и социальной защиты населения республики Бердыбек Сапарбаев, сообщает 18 марта издание Informburo.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, министерство оценивает объем денег, необходимых для формирования отдельной очереди. Министр подчеркнул, что для получения жилья у получателя в обязательном порядке должна быть прописка в населенном пункте, где предоставляется жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава комитета министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что примерная стоимость одного квадратного метра жилья для многодетных семей в республике составит 140 тыс. тенге ($370).