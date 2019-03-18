Кабул, 18 марта, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан заявил, что правительство страны расценивает недавнее заявление премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана по поводу «нового правительства» как вмешательство во внутренние дела страны.

Archive.defense.gov На афганско-пакистанской границе

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, ранее, 15 марта, в ходе своего выступления перед жителями агентства Баджаур (административный центр агентства — г. Кхар) федерально управляемых племенных территорий премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в ближайшее время в Афганистане установится мир, добавив, что будет сформировано хорошее правительство, представляющее весь афганский народ.

В связи с этим официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана заявил, что внешнеполитическое ведомство вызвало одного из пакистанских дипломатов, чтобы выразить свой протест в связи с заявлением Имрана Хана.

Официальный представитель добавил, что это заявление рассматривается как явное вмешательство во внутренние дела Афганистана.