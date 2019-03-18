Берлин, 18 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Пятерка самых надежных кабриолетов опубликована на сайте «Актуальные новости».

Tarantas.news Smart ForTwo Cabrio

Первенство по надежности среди кабриолетов за Smart Fortwo Cabrio. Авто отличается не большими размерами и стоит от 14,4 тыс. евро. У немецкой марки с 0,9-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 71 л. с. крыша открывается одним нажатием кнопки.

Двухместный автомобиль с мягким верхом Mazda MX-5 занимает второе место. Он представляет собой двухместку с небольшим весом. Авто маневренно и имеет современную систему безопасности. В базовой комплектации у кабриолета двигатель на 96 кВт / 131 л. с. Цена авто начинается от 23 тысяч евро.

Немецкий Mercedes SLC третий по надежности автомобиль. Он исполнен с металлическим верхом. Мощность двигателя 156 л. с. Стоит машина более 40 тысяч евро.

В пятерку вошел роскошный кабриолет BMW i8 с гибридным приводом на 374 л. с. и стандартным расходом в два литра. Его стоимость — 156 тыс. евро. Следующую строчку занял кабриолет Range Rover Evoque Cabrio. Авто подойдет для любителей проехаться по бездорожью. Им он обойдется от 56,5 тысячи евро.

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