Кабул, 18 марта, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Официальные представители Национального директората безопасности Афганистана заявили, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведённой Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Marine Corps Афганец

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Специальные силы Афганистана обнаружили укрытие одного из высокопоставленных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Муллы Аминуллы в окрестностях города Таринкот, столицы провинции Урузган, и организовали штурм этого укрытия.

В результате операции Специальные силы Афганистана изъяли у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 50 кг взрывчатки, несколько единиц легкого и тяжелого оружия, а также боеприпасы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.