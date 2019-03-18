Москва, 18 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Предупреждение доктора Ханно Тана и его коллеги из Академического медицинского центра Амстердама об опасности приёма препаратов с нифедипином не представляет большого интереса, потому что российские кардиологи его уже давно практически не назначают, отметил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предупреждение коллег о том, что приём препаратов с нифедипином может вызвать внезапную остановку сердца, он пояснил:

jarmoluk Таблетки

«В последние годы отечественными кардиологами и терапевтами нифедипин практически не назначается, так что приведенные данные не представляют большого интереса. Врачи давно заметили, что, несмотря на хороший гипотензивный эффект, препарат может вызывать значительную тахикардию, а также снижать давление непредсказуемо быстро. В настоящее время вместо нифедипина используется более надежный и безопасный амлодипин».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что приём препаратов с нифедипином может вызвать внезапную остановку сердца, говорится в публикации Европейского общества кардиологов на сайте EurekAlert.