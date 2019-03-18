Киев, 18 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В понедельник, 18 марта, в интервью украинскому изданию «Сегодня» Петр Порошенко заявил, что Крым (а также Донбасс) «будет возвращен Украине», причем начнется процесс возвращения сразу после президентских выборов (первый тур которых состоится 31 марта), причем Украина не пойдет при этом ни на какие «подковерные договоренности» с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В том же интервью сделан еще ряд интересных заявлений. Так, к примеру, «Путин неоднократно заявлял, что надеется на победу любого кандидата, кроме Порошенко». Кроме того, «точка невозврата» в противостоянии с Россией будет пройдена не когда-нибудь, а именно весной 2019 года (при том, разумеется, условии, что Порошенко переизберут президентом).

Для понимания высказываний Порошенко нужно учитывать всего два пункта. Во-первых, ему очень страшно. Шансов выйти хотя бы во второй тур у него немного. Реальный тюремный срок с конфискацией имущества, конечно, не самая вероятная перспектива, но и доживать на испанской даче в опасении возмездия не слишком приятно.

Во-вторых, Порошенко совершенно все равно, что говорить. Раньше он работал в правительстве Януковича и укреплял дружбу с Россией, потому что так было выгодно. Теперь он «ведет с ней войну» методом провокаций, потому что так выгодно теперь. Он не был искренен ни тогда, ни сейчас. Его идеология не поменялась — ее просто никогда не было.

В отношении Крыма, который, разумеется, никогда не вернется в состав Украины, украинские политики могут выбрать одну из трех линий поведения.

Можно честно признать, что никакого возвращения не будет, потому что (далее — на выбор) во всем виноваты предшественники, в Крыму оказалось слишком много «ватников» или во всем виноваты зеленые человечки. Но любому политику делать такие заявления неприятно, поэтому неудивительно, что их нет.

Второй линии придерживаются немногочисленные вменяемые политики. Она состоит в том, что после их победы с Россией начнутся переговоры. По сути этот ответ ничем не отличается от первого, но облекает ту же самую мысль в несколько более приятную форму. Эта линия поведения подходит тем, кто пытается вести политику в границах реальности.

Порошенко, а также некоторых его конкурентов по президентской гонке, это не касается. Поэтому они могут говорить все что угодно — о возвращении Крыма, вхождении в ЕС или полете на Марс. Слова эти произносятся не для того, чтобы быть потом реализованными, а для того, чтобы в текущую секунду произвести яркое впечатление.

Порошенко уже не рассчитывает, но все еще надеется, что избирателя можно оглушить фонтанирующей псевдоповесткой: Крым вернем, гиперлуп построим, в НАТО и ЕС вступим. Оглушить, заставив забыть о долгах, дорогах, коммунальных тарифах, воровстве, платной медицине, тысячах жертв гражданской войны и обо всем остальном.

Реальность будет скучнее: между двумя турами выборов или сразу после второго начнутся волнения в диапазоне от уличных стычек до полномасштабной гражданской войны, Порошенко перестанет быть президентом, а Украина останется с огромными долгами, нищим населением и похмельным послевкусием первого пятилетия майдана.

После чего, по-видимому, ей выберут нового псевдополитика в диапазоне от Тимошенко до Зеленского, и движение широким шагом в пропасть будет продолжено.