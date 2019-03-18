Ярославль, 18 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Родители ярославских школьников обеспокоены тем, чем кормят их детей в школе. Свои мнения они высказывали корреспонденту ИА REGNUM в ходе дегустации двухнедельного меню школьного питания, которое прошло в школе №42 города Ярославля.

Сайт мэрии Ярославля Дегустация школьного питания

«Ребенок очень жалуется на обеды в школе. Постоянно приходит и говорит: либо не ел, либо я голодный. Это могут быть холодные макароны с какими-то кусочками мяса, похожего на курицу. Или каша, которая остается на тарелке, даже если ее перевернуть. Поэтому, то, что дают на дегустации, отличается от того, что едят в школе реально», — рассказал в интервью ИА REGNUM отец учащегося 70 школы Ярославля Александр Поспехов.

Другие участники дегустации говорили об условиях доставки продуктов в школу, которые, по их мнению, не всегда соответствуют нормативам Роспотребнадзора.

«Я всю жизнь работаю в медицине. И знаю определенные стандарты. У нас одни ведра для одного помещения, другие для другого. Швабры все маркированные. Швабры и тряпки, которыми мы моем в коридорах, мы не имеем права мыть в палатах. Представьте, вы придете ко мне на инъекции, а у нас шприцы будут просто в пакетах. И я вам скажу — это сырье. Вы будете недовольны такой ситуацией, — сообщила член управляющего совета школы №42.

Как пояснили ИА REGNUM в мэрии Ярославля, нынешнее школьное двухнедельное меню согласовано с Роспотребнадзором и отвечает всем санитарным требованиям и нормам. Рацион разработан по требованиям Российской академии наук с учетом норм содержания белков, жиров, углеводов и энергетической ценности блюд для всех возрастных групп. Во время дегустации школьного меню претензии родителей прокомментировал представитель «Комбината социального питания», который отвечает за готовку и доставку питания в школы Ярославля.

«Есть родители, заранее пришедшие с позицией. Которые пришли, чтобы ее высказать и никакая дегустация им по большому счету не нужна. Они не стараются разобраться в вопросе, а высказывают свое мнение, ссылаясь, скажем, на опыт своей работы в медучреждении. Я не знаю, как это применять. СанПиНы ведь разные. Мы готовы к любым проверкам Роспотребнадзора. Родителям можно всегда прийти и проверить, как мы это готовим на фабрике, — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию и маркетингу «Комбината социального питания» Максим Вахруков.

Дегустации питания для родителей будут продолжаться в школах Ярославля в течение марта-апреля этого года.