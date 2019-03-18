Токио, 18 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. 17 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил на церемонии вручения дипломов Академии национальной обороны в городе Ёкосука, префектура Канагава. В ходе выступления он отметил, что Силам самообороны доверяет 90% населения, и он намерен «подготовить среду, в которой офицеры Сил самообороны смогут выполнять свои обязанности с гордостью».

U.S. Army Японские солдаты

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», для выполнения этой цели, по словам премьера, необходимо добиться закрепления существования оборонных войск в японской послевоенной конституции, где значится отказ от военных сил.

«В современном мире мы должны быть страной с отличными возможностями в сфере обороны», — заметил Абэ.