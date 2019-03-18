Дакка, 18 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Оппозиция Бангладеш собирается организовать народные выступления в случае одобрения правительством плана повышения цен на газ. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», об этом говорится в официальном заявлении оппозиционной партии «Гоно форум».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Председатель оппозиционной партии доктор Камал Хоссейн, а также генеральный секретарь «Гоно форума» Мостафа Мохсин Минту, как говорится в заявлении, выступают против возможного повышения цен на газ. По их словам, в том случае, если не прекратится «откровенное попустительство хищнической политике производителей сжиженного природного газа со стороны правительства страны», оппозиционная партия «организует всенародное движение». Лидеры «Гоно форума"назвали возможное повышение цен «совершенно нелогичным» и заявили, что положительное решение по этому вопросу увеличит расходы простых людей и таким образом замедлит производство в стране и её развитие.