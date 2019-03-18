Москва, 18 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Совфеде согласны с тем, что торг с Украиной по Крыму неуместен, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

«Петр Порошенко прав в одном: никаких торгов и договоренностей по Крыму действительно не будет. По этому вопросу России не о чем разговаривать с Украиной», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Крым был, есть и всегда будет неотъемлемой частью России, подчеркнул сенатор.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть Крым сразу после президентских выборов и «без торгов и договоренностей.