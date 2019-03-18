Сеул, 18 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Южной Корее снова растет цена на бензин, сообщает телеканал YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По данным Корейской национальной нефтяной корпорации, стоимость бензина во вторую неделю марта составила 1 359,3 вон (~$1,2), что на 9 вон (~$0,0079) выше, чем на предыдущей неделе.

Известно, что цены на бензин падали четыре месяца подряд с последней недели октября 2018 года, однако начали увеличиваться с третьей недели февраля.

В промежутке между третьей и четвертой неделей февраля цены на бензин в стране увеличились с 0,2 вон (~$0,00018) до 4 вон (~$0,0035), а в промежутке между первой и второй неделей марта бензин еще вырос с 4,4 вон (~$0,0039) до 9 вон (~$0,0079).

Представители Корейской национальной нефтяной корпорации прогнозируют, что цены на нефть в стране могут еще увеличиться, так как запасы сырой нефти в Соединенных Штатах Америки снижаются, а ОПЕК сокращает объемы добываемой нефти, что приводит к повышению мировых цен.