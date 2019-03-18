Копенгаген, 18 марта, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Датские фермеры и производители в сфере сельского хозяйства, входящие в состав общественной организации «Сельское хозяйство и Продовольственные товары» («Landbruget & Fødevarer»), считают, что к 2050 году в сельском хозяйстве выбросы углекислого газа должны быть снижены до нуля — об этом сообщает датская газета «Берлингске» («Berlingske»).

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Председатель организации «Сельское хозяйство и Продовольственные товары» («Landbruget & Fødevarer») Анне Лаваец Арнунг заявила, что одна пятая всех выбросов СО2 в Дании приходится именно на сельское хозяйство, при этом члены организации готовы пойти на сокращение выбросов углекислого газа, однако для этого потребуются субсидии со стороны государства.

Председатель Климатического совета Дании Петер Мёллегор положительно отозвался об инициативе отказа сельского хозяйства от выбросов углекислого газа в процессе производства. Петер Мёллегор также отметил, что средства для такой амбициозной цели можно частично собрать за счет общественного сектора Дании.