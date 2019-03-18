Киев, 18 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Заявления Петра Порошенко о «возвращении Крыма» бессмысленны: самому президенту Украины нужно думать о том, как удержаться у власти, а гражданам страны — о том, как выживать в той ситуации, до которой Украину довела майданная власть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко заявил, что «Крым будет возвращен Украине», причем он сделает «все возможное», чтобы это произошло сразу же после президентских выборов, первый тур которых пройдет 31 марта, и чтобы Украина не заключала при этом никаких «подковерных договоренностей».

«Спекуляции Петра Порошенко на теме Крыма ничтожны. Мог бы вернуть, уже вернул бы, но не может: в одиночку с Россией без толку тягаться, а Запад помочь ему оказался не в состоянии.

Ситуация для Порошенко будет меняться только в худшую сторону. Украинцы его, конечно, не выберут, но вполне возможно, что именно он будет провозглашён президентом по итогам того, что на Украине сегодня называется выборами. В этих обстоятельствах ему самому придётся «торговаться и договариваться», чтобы удержаться у власти, — не до внешнеполитических авантюр будет. В любом случае, не решив так или иначе проблему Донбасса, втягиваться ещё в одну войну было бы полным безумием.

Возможно, конечно, что именно для этого США и постараются сохранить его на посту президента Украины. Мне, однако, думается, что объективная необходимость иметь дело с Россией, а не воевать с ней в нарастающем числе современных международных конфликтов подвигнет Вашингтон к внешней сдержанности. Американцы понимают, что победить Россию прямой агрессией невозможно, поэтому будут балансировать на её грани, продолжая против нас гибридную войну. В том качестве, в котором мне видится Украина в их планах, Петр Порошенко — уже отыгранная для американцев карта. Но, повторю это ещё раз, возможно, что я слишком хорошо о них думаю.

Что же касается граждан Украины, то им не о Крыме сейчас надо думать, а о том, как выживать на том социально-экономическом дне, на которое их опустили творцы майдана 2014 года, включая Петра Порошенко», — отметил Михаил Демурин.