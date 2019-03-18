Спекуляции Порошенко на теме Крыма ничтожны: мог бы вернуть — уже вернул бы
Киев, 18 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Заявления Петра Порошенко о «возвращении Крыма» бессмысленны: самому президенту Украины нужно думать о том, как удержаться у власти, а гражданам страны — о том, как выживать в той ситуации, до которой Украину довела майданная власть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 марта.
Как сообщалось ранее, Петр Порошенко заявил, что «Крым будет возвращен Украине», причем он сделает «все возможное», чтобы это произошло сразу же после президентских выборов, первый тур которых пройдет 31 марта, и чтобы Украина не заключала при этом никаких «подковерных договоренностей».
«Спекуляции Петра Порошенко на теме Крыма ничтожны. Мог бы вернуть, уже вернул бы, но не может: в одиночку с Россией без толку тягаться, а Запад помочь ему оказался не в состоянии.
Ситуация для Порошенко будет меняться только в худшую сторону. Украинцы его, конечно, не выберут, но вполне возможно, что именно он будет провозглашён президентом по итогам того, что на Украине сегодня называется выборами. В этих обстоятельствах ему самому придётся «торговаться и договариваться», чтобы удержаться у власти, — не до внешнеполитических авантюр будет. В любом случае, не решив так или иначе проблему Донбасса, втягиваться ещё в одну войну было бы полным безумием.
Возможно, конечно, что именно для этого США и постараются сохранить его на посту президента Украины. Мне, однако, думается, что объективная необходимость иметь дело с Россией, а не воевать с ней в нарастающем числе современных международных конфликтов подвигнет Вашингтон к внешней сдержанности. Американцы понимают, что победить Россию прямой агрессией невозможно, поэтому будут балансировать на её грани, продолжая против нас гибридную войну. В том качестве, в котором мне видится Украина в их планах, Петр Порошенко — уже отыгранная для американцев карта. Но, повторю это ещё раз, возможно, что я слишком хорошо о них думаю.
Что же касается граждан Украины, то им не о Крыме сейчас надо думать, а о том, как выживать на том социально-экономическом дне, на которое их опустили творцы майдана 2014 года, включая Петра Порошенко», — отметил Михаил Демурин.