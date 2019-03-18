Калуга, 18 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В День воссоединения Крыма с Россией в туристско-информационном центре «Калужский край» состоится заседание круглого стола на тему: «Крым: отдых на родном берегу», в ходе которого можно будет познакомиться с предложениями по организации отдыха на полуострове.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Более трех тысяч жителей и гостей Калуги приняли участие в фестивале «Крымская весна»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, также в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского пройдет публичная лекция «Крым и Севастополь: возвращение домой», организованная Калужским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское общество «Знание». Одновременно в школах и библиотеках всех муниципалитетов организованы тематические уроки и выставки.

Более трех тысяч жителей и гостей Калуги 16 марта приняли участие в фестивале «Крымская весна» и праздничном концерте калужских творческих коллективов, который состоялся на Театральной площади областного центра. Там же прошла ярмарка народных промыслов и мастер-классы, работала площадки сдачи норм ГТО.