Вашингтон, 18 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Употребление в пищу куриных яиц значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли эксперты из Северо-Западного университета в США на основе результатов проведённых исследований. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале MedicalXpress.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Скушай, доченька, яйцо диетическое!

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«Содержание холестерина высоко в яйцах и особенно желтках, — уточнила соавтор исследования, доцент профилактической медицины Файнбергской школы медицины в Северо-Западном университете Норрина Аллен. — В рамках здорового питания люди должны потреблять меньшее количество холестерина».

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Отмечается, что яичные желтки являются одним из самых богатых источников пищевого холестерина среди всех обычно потребляемых продуктов питания. Одно большое яйцо содержит 186 миллиграммов пищевого холестерина. Как выяснили учёные, потребление трёх-четырех яиц в неделю было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и повышением риска любой причины смерти на 8%.

Также среди продуктов питания, которые имеют высокое содержание холестерина, называются красное мясо и жирные молочные продукты (масло или взбитые сливки). При этом полностью отказываться от их употребления в пищу специалисты не рекомендуют, так как в них содержатся питательные вещества, в том числе аминокислоты и железо. Нужно просто уменьшить их количество.

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Добавим, что всего было проведено шесть исследований. Участие в них приняли почти 30 тыс. человек. Испытуемые заполняли анкеты, после чего специалисты следили за их здоровьем в течение 31 года.