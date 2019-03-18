Екатеринбург, 18 марта, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сотрудники СКР выясняют обстоятельства самовольного ухода воспитанника детского сада из учреждения. Начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

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Отметим, ранее о начале проверки объявила прокуратура. Мальчик ушёл за территорию детсада днём 15 марта. Спустя 20 минут на одной из остановок его обнаружил проезжавший мимо сотрудник полиции.

Напомним, инцидент произошёл в одном из детсадов на улице Фрезеровщиков. При этом, по данным надзорного ведомства, руководство учреждения не обратилось своевременно в правоохранительные органы.