Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербург лидирует в списке российских городов по числу бронирований у туристов на майские праздники 2018 года, за исключением курортных городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы на Дворцовой набережной Петербурга

В среднем туристы бронируют проживание в отелях Петербурга на 3,5 дня, стоимость одних суток в городе на Неве в начале мая обходится в 3,5 тыс. рублей, сообщает профильный сервис Tvil.ru.

В первую пятерку наиболее популярных городов России для поездки на майские праздники, вслед за Петербургом, также вошли Казань, Москва, Петрозаводск и Нижний Новгород.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания c 1 по 12 мая 2019 года.