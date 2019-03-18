Барнаул, 18 марта, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Инициатива об обязании компаний, занимающихся розничной продажей слабоалкогольных напитков, передавать данные в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС), может быть, и даст эффект в плане борьбы с контрафактом, но для добросовестных производителей это означает дополнительное финансовое обременение, считает депутат Барнаульской гордумы, директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

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«Мы как добросовестный производитель и крупнейший налогоплательщик, конечно за максимальную прозрачность рынка. Но вот насколько существенным будет эффект от предполагаемого контроля за розничной продажей пива — тот ещё вопрос. Но совершенно точно, что это будет дополнительным финансовым обременением для торговых точек. Хотя, с другой стороны, действительно, те, которые продают контрафакт, они, может быть, и закроются», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, ранее о необходимости внести в правительство проекты документов, меняющих законодательство в отношении пива, известил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Соответствующие проекты документов он поручил подготовить Минфину и Росалкогольрегулированию в срок до 1 августа 2019 года.