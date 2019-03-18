Вашингтон, 18 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) названы лучшие игроки дня. Об этом 18 марта сообщается на сайте лиги.

Pens Through My Lens Шон Кутюрье

Первой звездой дня признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, который забросил победную шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

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Второй звездой назван форвард «Ванкувер Кэнакс» Тим Шаллер, оформивший дубль в игре с «Даллас Старз» (3:2).

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Замкнул тройку защитник «Колорадо» Тайсон Бэрри, отметившийся двумя голами в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0).