Йошкар-Ола, 18 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Пути интенсификации ведения лесного хозяйства обсудили участники семинара, который прошёл на базе Учебно-опытного лесхоза Поволжского государственного технологического университета. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба вуза.

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Организатором мероприятия выступили «Союз лесопользователей Республики Марий Эл» и Волгатех. Его участниками стали 67 человек, включая представителей арендаторов лесных участков, сотрудники и студенты университета, а также сотрудники министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл.

Доклады семинара были посвящены использованию данных дистанционного зондирования Земли при составлении отчета по использованию и воспроизводству лесов, компенсационному лесовосстановлению, дорожной карте по интенсификации ведения лесного хозяйства на арендных участках.

Отмечается, что обсуждение представленных докладов нашло отражение в резолюции семинара.