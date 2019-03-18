Ярославль, 18 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Резкое уменьшение числа получателей льгот по оплате питания в ярославских школах вызывает беспокойство депутатов Ярославской областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель думского комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Duma.yar.ru Лариса Ушакова

«Ситуация требует анализа. Главной целью принятых депутатами изменений в Социальный кодекс является применение адресности предоставления льгот. Однако статистика говорит о резком снижение количества получателей такой помощи. Необходимо понять отражает эта статистика реальное число нуждающихся или существуют бюрократические препятствия в получении льгот. Это вопрос принципиальный», — пояснила Лариса Ушакова.

Напомним, что с 1 марта питаться за полцены в классах начальной школы могут только дети из малоимущих семей. Право на получение льготы теперь необходимо доказать, собрав комплект документов. Депутаты областной думы, принимая изменения в Социальный кодекс, уверяли, что право на скидку потеряют только самые богатые семьи. Однако, по данным департамента образования Ярославской области, который озвучила 11 марта заместитель директора Светлана Астафьева, лишь 18% учеников начальной школы смогли доказать своё право на получение льготы.

По словам Ларисы Ушаковой, также на заседании комитета областной думы будет рассмотрен вопрос качества детского питания в школах.