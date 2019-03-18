Бамако, 18 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные лица атаковали и на недолгое время захватили военную базу в центральном регионе Мали Мопти, убив 16 солдат и уничтожив пять средств передвижения. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

U.S. Air Force Малийские силовики

Военная база расположена в деревне Диура. В последнее время центральные регионы Мали становятся объектами террористических атак джихадистов, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Потери огромные, катастрофические», — заявил представитель министра обороны страны Тимоко Сангаре.