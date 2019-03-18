Калуга, 18 марта, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Калужской области прокурорская проверка установила, что на территории сельского поселения Грабцево находятся три кладбища (вблизи села Воскресенское, деревни Бутырки и деревни Фелисово), которые не состоят на учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество. Об этом 18 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Ферзиковского района Калужской области Иван Гринёв.

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По его словам, в реестре муниципального имущества эти обнаруженные надзорным органом кладбища не значатся. Межевание земельных участков под кладбищами не проводилось.

«С целью устранения нарушений прокуратурой района в суд направлен иск об обязании администрации Ферзиковского район провести межевание земельных участков в пределах земель, государственная собственность на которые не разграничена и обязать поставить на учет земельные участки под кладбищами», — сказал Иван Гринёв.

Калужский районный суд Калужской области исковые требования прокурора удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. Возле незаконных кладбищ образуются стихийные свалки, что несет угрозу возникновения пожаров. У муниципалитетов нет денег на открытие официальных захоронений для населения. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями.