Москва, 18 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Причины отставки губернаторов в регионах России в нынешнем политическом контексте необходимо рассматривать не просто сквозь призму дихотомии «эффективен — неэффективен» или «популярен — непопулярен», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

(сс) Monoar Шахматы

По его мнению, элиты уже готовятся к политическому транзиту или, по крайней мере, политической реконфигурации, и в этом плане особую актуальность получает тот фактор, кто из мегаэлит имеет влияние на регионы.

«Что касается нынешней волны ротации губернаторов, то она, несомненно, будет, но вряд ли ее стоит ожидать масштабной. Скорее речь идет о замене 4−6 губернаторов.

Думаю, в зоне риска губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Калмыкии Алексей Орлов. Отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун и главы Республики Алтай Александра Бердника более чем вероятна», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта СМИ писали, что губернаторам ряда субъектов России грозят увольнения. При этом новую серию отставок глав регионов президент страны Владимир Путин откроет в ближайшие дни.

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