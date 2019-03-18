Якутск, 18 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Выкатившийся осенью 2018 года за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска самолёт «Суперджет 100», принадлежавший авиакомпании «Якутия» получил сильные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей. СПАО «Ингосстрах», в которой было застраховано воздушное судно, констатировала конструктивную гибель самолёта и заплатило авиаперевозчику 1,1 млрд рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе компании.

(сс) Spaceaero2 Самолет авиакомпании «Якутия»

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Инцидент был квалифицирован как страховой случай. Денежное возмещение АК «Якутия» получила по условиям договора перестрахования, который был подписан с ООО «Страховой брокер «Малакут».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года совершавший рейс Улан-Удэ — Якутск самолёт «Суперджет-100» авиакомпании «Якутия» выехал за пределы ВПП. На борту совершившего неудачную посадку «Суперджета» находилось пять членов экипажа и 86 пассажиров, в том числе семь детей, никто не пострадал. Основной причиной того, что воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, называется гололёд.

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Напомним, что после этого инцидента директор компании Ольга Фёдорова была уволена. На её место назначен создатель нескольких российских лоукостеров, несколько месяцев возглавлявший авиакомпанию «Нордавиа» Владимир Горбунов.