Иерусалим, 18 марта, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Иордания осудила решение Израиля о закрытии здания у Врат милосердия на Храмовой горе в Иерусалиме. Как 17 марта сообщило израильское информационное агентство Maariv, Королевство потребовало от израильских властей открыть здание.

Professor Caretaker Врата милосердия. Иерусалим

В МИД Иордании заявили, что юрисдикция израильских судов не распространяется на Храмовую гору, которая является «частью земель, оккупированных Израилем еще в 1948 году». Отмечается также, что закрытое здание якобы является неотъемлемой частью мечети Аль-Акса. Кроме того, власти Королевства угрожают Израилю «тяжелыми последствиями"в случае отказа открыть здание.

Здание было закрыто по решению иерусалимского мирового суда. Спецслужбы Израиля подозревают, что здание использовалось членами радикального движения ХАМАС.