Симферополь, 18 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Никакой «принципиальности» в позиции ЕС о непризнании референдума в Крыму нет — достаточно вспомнить один из множества примеров из других частей света; единственная причина — желание оказывать давление на Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 марта, комментируя заявление Еврокомиссии к годовщине крымского референдума.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

Как сообщалось ранее, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз «привержен политике непризнания, включая ограничительные меры», а также обратилась к странам — членам ООН с призывом также не признавать возвращение Крыма в состав России.

«Позиция Европейского союза по Крыму — это тупая и бесперспективная позиция. В чём её корень, её отправная точка? В принципиальности? Или в чём-то другом?

Какая уж там принципиальность, если вспомнить, как европейские страны работали на развал СССР и признавали, например, бывшие республики СССР — Латвийскую ССР, Литовскую ССР и Эстонскую ССР, — которые в 1975 году в Хельсинки они признали его неотъемлемой частью, в качестве независимых государств. А недавний пример Косово? А признание выборов, проведённых в условиях реальной оккупации в Ираке в 2005 году? Примеры можно было бы продолжить.

Итак, корень в другом. Корень в желании ЕС продолжать политику давления на Россию, ограничивая её возможности развития. Логика здесь именно такая. Не было бы Крыма, был бы найден другой повод для санкций. Не зря же Запад затевал всю историю с переформатированием Украины и превращением её в инструмент борьбы с Россией!

Соответственно ответ нашей страны на эту позицию может быть только одним: становиться сильнее. В XIX веке, как известно, по итогам неудачной для неё Крымской войны России был навязан унизительный мир. Пятнадцать лет спустя она разорвала его условия, и Европа была вынуждена согласиться с этим. Почему это стало возможным? Потому что Россия собралась с силами, «сосредоточилась» (формулировка канцлера Горчакова).

Итак, Запад может продолжать политику непризнания Крыма частью России и грозить нам санкциями. Санкции, однако, — оружие обоюдоострое. Полное фиаско европейской политики в отношении Украины близко. Настроения внутри многих европейских стран мы видим по происходящему во Франции. Новые негативные последствия неверных политических решений европейских правительств будут только обострять общественно-политическую обстановку в Европе. Задача России — укрепляться в военном плане и политически, для чего необходимо развернуть нынешнюю социально-экономическую политику в интересах большинства населения страны», — отметил Михаил Демурин.