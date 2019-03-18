Улан-Удэ, 18 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Корейский инвестор на Байкале попросил российские власти не пускать к озеру китайцев. Об этом признался глава группы компаний Gео Group Ву Таеквонг, которую экспертный совет особой экономической зоны «Байкальская гавань» 14 марта утвердил своим резидентом. Корейцы намерены построить на берегу Байкала туристический комплекс.

Аркадий Зарубин Байкал

Ву Таеквонг в интервью сайту ARD сообщил, что в проект Baikal Asia paradise он инвестирует свои личные средства. Комплекс, по задумке, должен вырасти во всесезонный курорт, способный принимать туристов как летом, так и зимой. Он при этом выразил надежду, что крупные корейские компании, посмотрев на пример Gео Group, также присоединятся к проекту.

«Я уже в солидном возрасте, и перед смертью хотел бы сделать великое дело — поднять Байкал и Бурятию, которые я полюбил. Может быть, наши общие предки мне это подсказали, а может быть, я сам похож на Чингисхана!» — так объяснил он свои мотивы.

Но не только о своих планах рассказал предприниматель.

«Не так давно в Корее состоялся форум, в котором участвовал Юрий Трутнев, вице-премьер правительства России. И во время этого мероприятия ваш вице-премьер задал нам вопрос: чем вам может помочь правительство России? И в ответ на этот вопрос я сказал: «Мне не нужны ни субсидии, ни помощь. Помогите нам только в одном — не пускайте китайцев на Байкал!». Потому, что их деятельность действительно вредит экологии и развитию экономики», — заявил он.

По его мнению, в отличие от корейцев, китайцы думают только о деньгах и не думают об окружающей природе, о живущих здесь людях. Ву Таеквонг также добавил, что участники форума, включая российских представителей, долго и дружно хлопали его просьбе.

«И пока я живу, я не хотел бы, чтобы они проникли на Байкал, в Бурятию. В то же время из Кореи могут пойти дружественные инвестиции, которые будут работать на развитие вашего региона», — продолжает предприниматель.

Нетрудно заметить, что господин Ву явно лукавит и менталитет тут ни при чем. Обвиняя китайцев в меркантильности, он забывает напомнить, что цель любого инвестора — будь то из Китая, Кореи, США или России, вкладывающего свои деньги за границей — вывезти больше денег, чем было вложено. Предприниматель, заботящийся в первую очередь не о своей прибыли, а об экологии, о благе местных жителей, с большой вероятностью очень скоро станет банкротом.

Однако специфика современного бизнеса такова, что стремление к прибыли необходимо маскировать разными альтруистическими заявлениями, в частности, говорить о спасении Байкала. Как видно из интервью, Ву Таеквонг пошел дальше, напомнив об общих предках корейцев с бурятами, а также указав на свою схожесть с Чингисханом.

Кроме того, как выяснилось, для устранения потенциальных конкурентов корейские представители не гнушаются обращаться напрямую к российским чиновникам федерального уровня! Что строго говоря выглядит как попытка использовать их в качестве лоббистов своих бизнес-интересов. Если не сказать больше, учитывая заявление президента России Владимира Путина о стратегических отношениях Москвы с Пекином.

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Что же касается китайских инвесторов, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство завода по розливу байкальской воды в Култуке Иркутской области было приостановлено по требованию природоохранной прокуратуры. Проект осуществляет компания с 99-процентным китайским участием. С выходом на полную проектную мощность к 2021 году компания рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Однако судьба проекта пока зависла, поскольку прокуроры нашли грубые нарушения экологических норм при строительстве. Кроме того, местные жители опасаются китайских предпринимателей, в массовом порядке застраивающих берег озера гостиницами и прочими туристическими объектами. По мнению экологов, местным жителям чаще всего не находится рабочих мест на этих объектах. При этом реальных доходов в местные бюджеты от уже построенных иностранцами объектов практически нет.

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