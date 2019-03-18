Москва, 18 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о вреде введения новых антироссийских санкций имеют под собой основания, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Россия является крупным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, и давление на нее моментально отражается на многих торгово-промышленных процессах в мире. Последний пример — введенные санкции против «РУСАЛа», которые разбалансировали рынок алюминия и ударили по американским же интересам», — отметил политолог.

В итоге минфин США был вынужден под искусственными причинами санкции серьезно купировать, хотя их риторика и была грозной все эти месяцы. То же самое будет с рынком нефти, если США решатся на санкции против поставок нефти из России.

«Во-первых, цены взлетят, что невыгодно покупателям нефти во всем мире, а во-вторых, поставки из России вернутся в итоге на рынок, но расчеты будут происходить без участия американских банков и не в долларах», — пояснил Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в Баку заявил, что возможное введение новых антироссийских санкций негативно отразится на всём мире.

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