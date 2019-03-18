Соледар, ДНР, 18 марта, 2019, 10:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано десять обстрелов со стороны ВСУ, в ходе которых по территории ДНР была выпущена 81 единица боеприпасов, сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

На горловском направлении украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 23 мины калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм, применили АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы взрывы семи мин калибра 120 мм, восьми мин калибра 82 мм, а также применение гранатомётов РПГ, СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Васильевка, Ясиноватая, Октябрь, Саханка, Коминтерново», — рассказали в СЦКК.

В организации отметили, что украинские силовики в шестой раз за последний месяц обстреляли территорию Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой более миллиона человек, живущих по обе стороны линии фронта. В населённом пункте Васильевка в результате обстрела загорелся жилой дом.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР около 180 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, украинская сторона удерживает в плену 255 жителей республики.

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