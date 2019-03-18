Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Сурвило» Ольги Лаврентьевой, основанный на биографии бабушки художницы. Книга представляет собой семейный эпос, охватывающий период от 1930-х годов до наших дней, центральной темой которого стала Великая Отечественная война.

Страница из графического романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой

Валентина Сурвило пережила сталинские репрессии, ссылку и блокаду Ленинграда, потеряв всех близких. На основе воспоминаний бабушки Ольга Лаврентьева рассказывает, как она пережила эти тяжелые дни.

Помимо этого, в основу романа легли документы и фотографии из семейного архива. Для сбора материалов художница ходила на места описанных событий, посещала архив ФСБ, чтобы ознакомиться с уголовным делом прадеда, и даже ездила в Белоруссию.

23 марта в петербургской Библиотеке Маяковского пройдет презентация графического романа. На мероприятии можно будет приобрести комикс по издательской цене и получить рисованный автограф автора.

Ольга Лаврентьева известна читателям по комиксу «ШУВ» — готическому детективу о Петербурге 1990-х годов, где дети играют в чеченских террористов и новых русских, а после расследуют убийство. Этот графический роман также имел автобиографическую основу, куда автор вписала свои детские впечатления.