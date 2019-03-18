Москва, 18 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Москве нужна смена элит, чтобы прекратилось наступление на удобные для жизни районы, заявил протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин на митинге против уплотнительной застройки в московском районе Кунцево.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Элитное жульё — вот кто наступает на Москву, на прекрасные советские районы, которые воспринимались как оазисы, как места, где люди могли спокойно жить, работать. Сейчас рядом строится безобразие (показал рукой в сторону), как и во многих местах. Строятся кварталы, микрорайоны, неприспособленные для жизни. Не будет счастья тем, кто будет здесь жить или работать. Потому что в такой вот скученной среде, таком муравейнике, люди не могут ни детей рожать, ни чувствовать себя нормально. Потому что это неприспособленное для человеческой жизни пространство», — сказал он.

По словам служителя церкви, в России деньги и интересы мало кому известных, никем не избранных элит стали важнее интересов простых людей.

«Об этом нужно говорить сегодня прямо: элиты должны смениться и в Москве, и в стране. Да, есть много прекрасных людей и среди чиновников, и людей, власть имущих, но мы видим, что делается. Мы видим, как элитное жульё попирает и юность, и старость, и спокойствие, душевный мир людей, которые, может быть, живут здесь так давно, что все эти элитные жулики ещё не родились», — заявил Всеволод Чаплин.

Он отметил, что не видит на митинге людей, которые были бы врагами России, отстаивающих интересы кукловодов и западных сил.

«Люди отстаивают то, что им дорого. И нужно, чтобы власть с этими людьми вела ответственный и системный диалог. Не должно быть таких строек без того, чтобы была выслушана позиция людей», — уверен протоиерей.