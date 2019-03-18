Симферополь, 18 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В торжествах по случаю воссоединения Крыма с Россией принял участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Сев на байк, он стал участником автомотопробега Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта, сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе полпреда.

Полпредство президента РФ в СКФО Флаг

В составе головной колонны Матовников доставил самый большой флаг РФ, внесенный в Книгу рекордов России, на гору Гасфорта в Севастополе. В пробеге участвовали также члены мотоклуба «Ночные волки», ополченцы, крымчане.

Размер триколора, который они пронесли, составляет 1423 кв. м. До этого гигантский флаг уже побывал на Северном полюсе, на Байкале и в небе над Звенигородом.

Напомним, пять лет назад, 18 марта 2014 года был подписан договор о присоединении Республики Крым и Севастополя к России. До этого, 16 марта, состоялся референдум, на котором 96,7% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя выразили желание воссоединиться с Россией на правах субъекта РФ.